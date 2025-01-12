Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 19. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Selçuk İnan ile başarılı bir performans gösteren ev sahibi takım, son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 22 puanla 9. sırada yer alan Gaziantep FK, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta deplasmana konuk olacak Adana Demirspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 5 puanla 19. sırada yer alan mavi şimşekler, küme düşme hattından çıkmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.