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Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından çıkmak için mücadele eden deplasman takımı sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Selçuk İnan ile etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, son 5 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 22 puanla 9. sırada yer alıyor. 5 puanla 19. sırada yer alan ve kümede kalmak için mücadele eden Adana Demirspor ise yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 12:00
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Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 19. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Selçuk İnan ile başarılı bir performans gösteren ev sahibi takım, son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 22 puanla 9. sırada yer alan Gaziantep FK, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta deplasmana konuk olacak Adana Demirspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 5 puanla 19. sırada yer alan mavi şimşekler, küme düşme hattından çıkmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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