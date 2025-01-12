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Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alan takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından çıkmak için mücadele eden deplasman takımı sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Selçuk İnan ile etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, son 5 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 22 puanla 9. sırada yer alıyor. 5 puanla 19. sırada yer alan ve kümede kalmak için mücadele eden Adana Demirspor ise yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Gaziantep FK - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 19:02
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Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 19. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Selçuk İnan ile başarılı bir performans gösteren ev sahibi takım, son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 22 puanla 9. sırada yer alan Gaziantep FK, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta deplasmana konuk olan Adana Demirspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 5 puanla 19. sırada yer alan mavi şimşekler, küme düşme hattından çıkmak istiyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Arda, Mustafa, Halil, Kozlowski, Mandouki, Sorescu, Ndiaye, Mbakata, Maxim, Okereke

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Arda, A.Burak, İzzet, Maestro, Osman, Y.Barasi, Ali Yavuz, Ambetov

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başladı.

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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