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Haberler Süper Lig Thomas Reis: "Takımımla gurur duyuyorum"

Thomas Reis: "Takımımla gurur duyuyorum"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor evinde ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte Reis'in o açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 22:57
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Thomas Reis: "Takımımla gurur duyuyorum"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte Reis'in açıklamaları...

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Takımımla gurur duyuyorum. Maç öncesi problemlerimizden bahsetmiştiniz, bugün takımım çok güzel bir cevap verdi. Kalplerini koyarak oynadılar. İnanılmaz performans sergilediler. Zor bir maç, zor bir derbi oldu ama galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz."

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

"İkinci yarıda biraz pasif başladık. Rakibimiz daha fazla topla oynamış olabilir ama 90 dakikanın geneline bakınca, kesinlikle çok güzel, önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim."

"HİÇ KİMSE SAMSUNSPOR ARMASINDAN BÜYÜK DEĞİLDİR"

"Hoca olarak konuşuluyor olmanız çok normal. Bazı kararlar vermek zorundaydım. Bazen kararlar pozitif, bazen negatif olabiliyor ama belirli kurallarımız var. Önemli olan takım olmamızdı. Takımın bugünkü performansını da gördünüz. Başkanımızın bir vizyonu var. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne ben ne de bir oyuncu Samsunspor armasından büyük değildir. Benim kararım. Bugün puan kaybetsek benim sorumluluğumdu ama yine aynı kararı alırdım. Çok güzel bir performans gösterdik ve mutluyum."

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