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Haberler Süper Lig Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 20:08 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 20:41
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Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte VAR kayıtları:

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VAR: "Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor."

Ozan Ergün: "Evet ağabey."

VAR: "Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum."

Ozan Ergün: "Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum."

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VAR: "Kadir, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim."

Kadir Sağlam: "Geldim."

VAR: "Bu temas noktası."

Kadir Sağlam: "Tamam temas noktasını gördüm, penaltı veriyorum."

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