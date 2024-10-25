Adana Demirspor 2-4 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta açılış maçında Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Bengali Fode Koita, 61. dakikada Garry Rodrigues, 66. dakikada Rej Manaj ve 88. dakikada Uros Radakovic kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 13. dakikada Yusuf Barası ve 16. dakikada Semih Güler'den geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Sivasspor, Süper Lig'de puanını 14'e yükseltirken Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek, Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına konuk olacak.