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Haberler Süper Lig

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. Milli maçlar sebebiyle verilen aranın sona ermesiyle Trendyol Süper Lig heyecanı 9. hafta maçlarıyla devam edecek İşte bu haftanın programı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 11:40
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Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor!

Milli maçlar sebebiyle verilen aranın sona ermesiyle Trendyol Süper Lig heyecanı 9. hafta maçlarıyla devam edecek. Söz konusu müsabakalar yarın, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Haftanın açılış maçında yarın Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray ise yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise pazar günü oynanacak müsabakada Konyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor da haftayı BAY olarak geçecek.

Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar

13.30 Sivasspor - Hatayspor: Mehmet Türkmen

16.00 Beşiktaş - Konyaspor: Kadir Sağlam

19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın

19.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi

20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

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