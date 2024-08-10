Haberler Süper Lig

Kasımpaşa 2-3 TÜMOSAN Konyaspor (Maç sonucu ÖZET)

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu ilk hafta maçında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa 2-3 TÜMOSAN Konyaspor (Maç sonucu ÖZET)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.15'te başladı.

Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çaldığı karşılaşmada konuk ekip Konyaspor 7. dakikada Pedrinho ile öne geçti, ev sahibi Kasımpaşa 48. dakikada Da Costa ile bu gole karşılık verdi.

Kasımpaşa, 74. dakikada Winck ile skoru 2-1'e getirirken, bu kez Konyaspor'dan Aleksic, 81. dakikada skora dengeyi getirdi.

Maçta gol perdesini 89'da Konyaspor'dan Umut Nayir kapattı: 2-3.

Bu sonucun ardından Konyaspor ligin yeni sezonuna 3 puanla başlarken, Kasımpaşa sahadan puansız ayrıldı.

Ligin 2. haftasında Kasımpaşa, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Hatayspor deplasmanına çıkacak; TÜMOSAN Konyaspor ise 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

REKLAM
F.Bahçe - A. Demirspor | CANLI
DİĞER
Yeşim Salkım ile kızı Ada Bodrum’da tatilde! Hakan Eratik’in kızı Ada’yı görenler ‘Babasının kopyası” dedi!
Son dakika: META yola geldi, Türkiye'nin şartları kabul edildi! Bakan duyurdu: Instagram'a erişim engeli kaldırıldı
Beşiktaş'tan flaş Chiese açıklaması!
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbulspor galibiyetle başladı! İstanbulspor galibiyetle başladı! 21:30
Beşiktaş'tan flaş Chiese açıklaması! Beşiktaş'tan flaş Chiese açıklaması! 21:25
Konyaspor 3 puanı son dakikada kaptı! Konyaspor 3 puanı son dakikada kaptı! 21:17
Mourinho: Fred'i özledim çünkü... Mourinho: Fred'i özledim çünkü... 21:06
Beşiktaş Samsun'da! Beşiktaş Samsun'da! 20:01
Yeni Malatya sahaya çıkmadı! Yeni Malatya sahaya çıkmadı! 19:45
Daha Eski
Beşiktaş yıldız ismi kiralıyor! Beşiktaş yıldız ismi kiralıyor! 18:30
F.Bahçe - A. Demirspor | İlk 11'ler belli oldu! F.Bahçe - A. Demirspor | İlk 11'ler belli oldu! 18:18
F.Bahçe - A. Demirspor | CANLI F.Bahçe - A. Demirspor | CANLI 18:04
Antalyaspor - Göztepe | CANLI Antalyaspor - Göztepe | CANLI 17:44
Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI 17:38
Filenin Sultanları 4. bitirdi! Filenin Sultanları 4. bitirdi! 17:26