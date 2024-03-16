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MKE Ankaragücü - Rams Başakşehir CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 30. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ikinci maçında MKE Ankaragücü ile Rams Başakşehir karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede Cihan Aydın düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 17:00
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MKE Ankaragücü - Rams Başakşehir CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 30. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ikinci maçında MKE Ankaragücü ile Rams Başakşehir karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede Cihan Aydın düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor.

Günün ikinci maçında MKE Ankaragücü ile Rams Başakşehir, Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mujakic, Atakan, Alper, Pedrinho, Tolga, Morutan, Tasos, Bassogog, Ali Sowe.

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Berkay, Aleksic, Davidson, Piatek.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Rams Başakşehir maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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