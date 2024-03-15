Fatih Karagümrük Konyaspor maçı CANLI İZLE (Vavacars Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare, Biraschi, Rohden, Can, Eysseric, Güven, Lasagna, Levent, Kourbelis, Serdar Dursun
Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Moreno, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi
KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Karagümrük - Konyaspor maçı 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.