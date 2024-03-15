Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük Konyaspor maçı CANLI İZLE (Vavacars Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor canlı anlatım)

Fatih Karagümrük Konyaspor maçı CANLI İZLE (Vavacars Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı, iki takım da kazanmak istiyor. Mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 20:26 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 20:30
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Fatih Karagümrük Konyaspor maçı CANLI İZLE (Vavacars Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare, Biraschi, Rohden, Can, Eysseric, Güven, Lasagna, Levent, Kourbelis, Serdar Dursun

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Moreno, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi

KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Konyaspor maçı 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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