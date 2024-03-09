Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor 2-2 Yukatel Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Konya ile Adana yenişemedi!

Tümosan Konyaspor 2-2 Yukatel Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Konya ile Adana yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 18:01
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Tümosan Konyaspor 2-2 Yukatel Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Konya ile Adana yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Konyaspor'un gollerini 9. ve 45. dakikalarda Sokol Cikalleshi (p) kaydetti. Mavi Şimşekler'in golleri ise 32. dakikada Yusuf Erdoğan ve 87'de Mario Balotelli kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor 32 puana yükseldi. Adana Demirspor ise 36 puana ulaştı.

Ligin 30. haftasında Konyaspor deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.

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