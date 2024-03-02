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TFF açıkladı: Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu'nu gelecek 3 sezonun daha beIN Sports tarafından alındığını açıkladı. İşte ödenen rakam ve detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 20:59 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 21:20
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TFF açıkladı: Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nu gelecek 3 sezonun daha (BEIN MEDIA GROUP) tarafından alındığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.

Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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