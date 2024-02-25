Haberler Süper Lig EMS Yapı Sivasspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI

EMS Yapı Sivasspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 13:30
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EMS Yapı Sivasspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor evinde kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Pendikspor ise düşme hattından uzaklaşmak için galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - PENDİKSPOR 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Azizbek, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim, Bartuğ Elmaz, Caktas, N'Jie, Menig, Rey Manaj.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Wellinton, Nuno, Badou, Midsjö, Gökcan, Halil, Thiam, Umut Nayir.

SİVASSPOR - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Sivasspor - Pendikspor maçı 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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