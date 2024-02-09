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Sivasspor Queensy Menig'i transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 18:34
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Sivasspor Queensy Menig'i transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlıl kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Queensy Menig EMS Yapı Sivasspor'umuzda

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren EMS Yapı Sivasspor'umuz, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Queensy Menig, Başkan vekilimiz Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına EMS Yapı Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Menig çeşitli kategorilerde 5 kez ülkesinin milli takım formasını giydi.

Queensy Menig'e EMS Yapı Sivasspor'umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz.

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