Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: 3 puan çok değerliydi

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u Sokol Cikalleshi'nin penaltı golleriyle 2-0 mağlup etti.

Yeşil-beyazlıların teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hakan Keleş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı dileuerek sözlerine başladı.

Maça ilişkin değerlendirmesinde Keleş, "Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için bugün 3 puan çok değerliydi. Rakibimiz 8 maçın 6'sını kazanmış, 1 beraberliği ve 1 mağlubiyeti vardı. Bizim ise inişli çıkışlı grafiğimiz vardı. Rakibimiz, beraber oynama alışkanlıkları olan bir takım. Zaaflarını biliyorduk." diye konuştu.

"KONYASPOR HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIM"

Keleş, savunmada iyi işler yaptıklarını belirterek, "Hücum anlamında biraz sıkıntılarımız vardı. Kötü bir periyodu toparlamak adına transfer zamanına kadar kazanabildiğimiz puanlar bizim için iyi olacaktı. Oyun olarak biraz zorlandık. Bu kadromuzda biraz sıkıntılar çekiyoruz. Hem bölgesel olarak hem de alternatiflerde biraz problemlerimiz var. Konyaspor, hedefleri olan, son iki senedir üst sıralara oynayan bir takım. Devre arasında yapacağımız transferlerle inşallah daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zorlu maç periyoduna gireceklerinin altını çizen Keleş, "Taraftarımızın istediği, özlediği oyunu oynamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok emek harcıyoruz. Bulunduğumuz konumdan hiç memnun değiliz. Bunu gidermek adına inşallah camia olarak elimizden gelen her şeyi yapıp yakında özlenen Konyaspor'a kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.