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Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:16
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Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı dolayısıyla idmana katılmayan Attilla Mocsi'nin ayak bileğindeki ödemin giderilmesi için tedavisine devam ediliyor.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

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