Siltaş Yapı Pendikspor 1 - 0 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ve Yılport Samsunspor, Pendik Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Her iki takımda ilk yarıdaki gol girişimlerinden sonuç alamadı ve devreye 0-0 beraberlikle gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Pendikspor, 47. dakikada Erencan Yardımcı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan kısmında gol sesi çıkmayınca sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf Siltaş Yapı Pendikspor oldu.

Bu sonuçla üst üste 2. maçını kazanan Pendikspor, puanını 13'e yükseltti.

2 maçlık galibiyetin ardından sahadan puansız ayrılan Yılport Samsunspor ise 8 puanda kaldı.