Koita'dan gol sözü

Sezon başı Trabzonspor'dan Sivasspor'a gelen Fode Koita, görev aldığı 3 maçta da ağları havalandıramamıştı. Teknik direktör Servet Çetin'le bir görüşme yapan Gineli oyuncu, Kasımpaşa maçında görev alması halinde gol sözü verdi. Koita'nın "Şans verirseniz ben de gollerimi atacağım" dediği öğrenildi.
Sezon başı Trabzonspor'dan Sivasspor'a gelen Fode Koita, görev aldığı 3 maçta da ağları havalandıramamıştı. Teknik direktör Servet Çetin'le bir görüşme yapan Gineli oyuncu, Kasımpaşa maçında görev alması halinde gol sözü verdi. Koita'nın "Şans verirseniz ben de gollerimi atacağım" dediği öğrenildi.