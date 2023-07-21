Pelkas Başakşehir yolunda

Rams Başakşehir, F.Bahçe'yle kontratı biten Yunan 10 numara Dimitris Pelkas'ın transferinde sona geldi. Turuncu-lacivertliler, 29 yaşındaki maestroyu bugün sağlık kontrolünden geçirdikten sonra resmi imzayı atacak. Pelkas, geçen sezon kiralık oynadığı Hull City'de 26 maçta 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.
RamsBaşakşehir, F.Bahçe'yle kontratı biten Yunan 10 numara Dimitris Pelkas'ın transferinde sona geldi. Turuncu-lacivertliler, 29 yaşındaki maestroyu bugün sağlık kontrolünden geçirdikten sonra resmi imzayı atacak. Pelkas, geçen sezon kiralık oynadığı Hull City'de 26 maçta 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.