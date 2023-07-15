TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili flaş açıklama!

TFF'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar için flaş bir açıklama geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

TFF'den 1959 öncesi için açıklama!

"Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan

"Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."

açıklamasını dikkatle takip ettik.

Kulübümüz, bu kapsamda 6 Mart 2021 tarihinde 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunmuş,

Federasyona yaptığı başvurunun sürecinin takibini geçen iki yılda da dikkatle sürdürmeye devam etmiş,

Başvurumuzun 1. ve 2. yıl dönümlerinde resmi internet sitemizden cevap beklediğimize dair açıklamalar yapmıştı.

Başvurumuz ile ilgili geç kalınmış olsa da adımlar atılmış ve atılacak olmasını önemli bulduğumuzu, tüm süreci ve atılacak yeni adımları dikkatle takip edeceğimizi,

Tarihi kanıtları ve örnekleriyle yapılmış resmi başvurumuzla ilgili alınacak her karar ile ilgili atacağımız bir sonraki adım için hazırlıklı olduğumuzu, ilgililere ve kamuoyuna vurgulamak istiyoruz.

TFF'nin kuracak olduğu komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğunu bir kez daha vurguluyor;

İlgili komisyonun başvurumuzu her türlü algı ve baskıdan uzak bir şekilde objektif olarak değerlendireceğine,

100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, alın terleri ile kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü