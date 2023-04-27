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Süper Lig'de 32. hafta başlıyor! İşte maç programı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan yarın başlayacak 32. hafta ile devam edecek. Haftanın açılış maçında cuma günü saat 20.00'de Alanyaspor, Ümraniyespor'u konuk edecek. Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Nisan Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak. İşte Süper Lig'de haftanın programı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:10
Süper Lig'de 32. hafta başlıyor! İşte maç programı

Hafta, lider Galatasaray ile takipçilerinden Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yapacağı derbiye de sahne olacak. Karşılaşma, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

28 Nisan Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)

29 Nisan Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

30 Nisan Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen galip geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.

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