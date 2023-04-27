FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, son olarak sahasında İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı ve kritik 2 puan kaybetti.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, son olarak sahasında İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı ve kritik 2 puan kaybetti.
Fenerbahçe'de bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşmeler sürüyor.
Bu sezon ligde 19 maçta sadece 977 dakika süre alan Miha Zajc, 2 hafta önce yaşadığı sakatlığın ardından Sivasspor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Zajc'ın yokluğunda orta alanda Arao, Crespo ve İsmail Yüksek'e şans veren Jesus, beklenen üretkenliği alamamıştı.
Öte yandan Sloven yıldızla sözleşme uzatma görüşmeleri sürüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre 28 yaşındaki Sloven orta saha, yönetimin yaptığı teklife henüz yanıt vermedi ama şartını "Düzenli olarak 11'de forma giymek istiyorum" diyerek belirtti.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.
Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.
2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.
1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 38 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.
Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...