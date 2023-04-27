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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Bir yandan ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübü sözleşme yenilemek istediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, yeni mukavele için şartını yönetime sundu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 08:19
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, son olarak sahasında İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı ve kritik 2 puan kaybetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

Fenerbahçe'de bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşmeler sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

Bu sezon ligde 19 maçta sadece 977 dakika süre alan Miha Zajc, 2 hafta önce yaşadığı sakatlığın ardından Sivasspor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

Zajc'ın yokluğunda orta alanda Arao, Crespo ve İsmail Yüksek'e şans veren Jesus, beklenen üretkenliği alamamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

Öte yandan Sloven yıldızla sözleşme uzatma görüşmeleri sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

Sabah'ta yer alan habere göre 28 yaşındaki Sloven orta saha, yönetimin yaptığı teklife henüz yanıt vermedi ama şartını "Düzenli olarak 11'de forma giymek istiyorum" diyerek belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

MIHA ZAJC KİMDİR?

1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 38 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ın sözleşme şartı belli oldu!

Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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