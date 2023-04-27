Haberler Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesi kritik maçın İddaa oranları belli oldu. İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin favorisi...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 13:35
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

Ezeli rakipler kritik maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

Beşiktaş ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı müsabaka şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiriyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

Galatasaray ligde 70 puanla liderliğini sürdürüyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

Beşiktaş ise 62 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

Maçtan 3 puanı almaya başaran takım şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirebilir.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

Öte yandan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iddaa oranları açıklandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

İşte zorlu karşılaşmanın favori takımı...

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

2.5 ALT: 1.95

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

2.5 ÜST: 1.64

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