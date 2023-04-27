Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte maçın favorisi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Zorlu mücadele 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Zorlu mücadele 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Ezeli rakipler kritik maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Beşiktaş ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı müsabaka şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiriyor.
Galatasaray ligde 70 puanla liderliğini sürdürüyor.
Beşiktaş ise 62 puanla 3. sırada yer alıyor.
Maçtan 3 puanı almaya başaran takım şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirebilir.
Öte yandan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iddaa oranları açıklandı.
BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ: 2.48
BERABERLİK: 3.27
GALATASARAY GALİBİYETİ: 2.37