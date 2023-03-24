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İstanbulspor 2-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor ile Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Geliri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmada, İstanbulspor Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 18:56
İstanbulspor 2-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor, geliri depremzedelere bağışlanacak hazırlık maçında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maça İstanbulspor; Alp Arda, Oğuzhan Berber, Mehremic, Ertuğrul Ersoy, Ali Yaşar, Mirza Cihan, Onur Ergün, Vefa Temel, Kerem Şen, Topalli ve Emir Kaan Gültekin ilk 11'iyle çıktı.

Yukatel Kayserispor ise Cenk Gönen, Gökhan Sazdağlı, Kolovetsios, Campanharo, Uzodimma, Ackah, Mane, Cardoso, Emrah Başsan, Thiam ve Gavranovic ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin 7. dakikasında ev sahibi ekip, Kerem Şen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Devam eden bölümde iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen ilk yarı 1-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 46. dakikada Ologo ve Kubilay Köylü'yü 62. dakikada ise Eze, Eslem Öztürk, Duhan Aksu, Okan Erdoğan, Duhaney, Deli, Ba, Lokilo ve Ahmet Kıvanç'ı oyuna aldı.

Yukatel Kayserispor'un çalıştırıcısı Çağdaş Atan ise 65. dakikada İlhan Parlak, 75. dakikada ise Ahmet Malatyalı, Ethem Balcı, Bilal Beyazıt, Berat Eskin, Mensah ve Mert Dinç'i oyuna aldı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbulspor, 57. dakikada Topalli'nin attığı golle 2-0 üstünlük yakaladı.

Maçın 90. dakikasında konuk ekip Ethem Balcı'nın golüyle farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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