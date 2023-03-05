Haberler Süper Lig Hakan Keleş'ten Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bizim için kaybetmemek önemliydi"

Hakan Keleş'ten Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bizim için kaybetmemek önemliydi"

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Giresunspor 0-0'lık eşitlikle berabere kaldı. Mücadelenin ardından konuk ekip Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte o açıklamalar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 19:22
Hakan Keleş'ten Konyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Bizim için kaybetmemek önemliydi"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konyaspor gibi güçlü bir kadroya sahip takımla zorlu bir maç geçeceğini bildiklerini ifade eden Hakan Keleş, "Rakibimiz geçen senenin 3. takımı ve çok fazla yeni transferleri vardı. İyi bir oyun oynayacaklarını biliyorduk. Ona rağmen bugün bizim için en önemli şeylerden bir tanesi savunmayı iyi yapmaktı.

Ona rağmen yakaladığımız pozisyonlar vardı. Değerlendirebilseydik galip de gelebilirdik. Ama ligde her maç, her puan çok önemli. Buradan aldığımız 1 puan bizim için iyi ama kazanabilseydik daha iyi olacaktı. Bizim için kaybetmemek çok önemliydi. Çünkü kötü bir gidişatımız vardı. Şimdi önümüzde Karabük maçı var. Oradan alacağımız 3 puanla ileriye dönük hedeflerimiz istikametinde bizim için iyi olacak. Oyuncularıma gösterdikleri özverili oyun ve müthiş mücadele için teşekkür ediyorum. Konyaspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.


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