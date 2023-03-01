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Haydi omuz omuza! Spor ailesi depremzedeler için bir arada

Ülkemizi sarsan büyük deprem felaketinin ardından futbol dünyası da birlik oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında; 'Omuz Omuza' dayanışma kampanyası başlıyor. İşte haberin detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Haydi omuz omuza! Spor ailesi depremzedeler için bir arada

Ülkemizi sarsan büyük deprem felaketleri sonrasında; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV8,5'un ortak canlı yayın gerçekleştireceği 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startı bugün saat 20.00'de veriliyor. Deprem bölgelerine konteyner ve tüm barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek.

GUARDIOLA VE WENGER

Süper Lig ekiplerinin formasını giyen futbolcuların yanı sıra ünlü teknik adamlar ve Avrupa'da oynayan futbolcularımız, 'Omuz Omuza' kampanyasına video mesaj göndererek destekte bulundu. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün; Fenerbahçeli Altay Bayındır, Szalai, Serdar Aziz; Beşiktaşlı Maxim, Atiba, Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç; Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Denswil ve Siopis, video mesaj göndererek kampanya için çağrıda bulundu. Tanıtım filminde de milli futbolcularımız İnterli Hakan Çalhanoğlu, Atalantalı Merih Demiral'ın yanı sıra M.City Teknik Direktörü Guardiola, başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan ile Fransız Teknik Direktör Arsene Wenger'in mesajları yer aldı.

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