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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dayanışma turnuvası!

Üç büyük takım; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 'Omuz Omuza' yardım ve dayanışma kampanyasına destek amaçlı yeni sezon öncesinde aralarında bir turnuva oynayacak. Turnuva gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 00:15
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dayanışma turnuvası!
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası çerçevesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon öncesi mini bir turnuva yapacak.
'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası çerçevesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mini bir turnuva düzenleyecek. Yeni sezon öncesi yapılacak turnuvada yayın ve tribün gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanacak.
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