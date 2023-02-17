Kasımpaşa Mickael Malsa transferini duyurdu!

Kasımpaşa, Fransız futbolcu Mickael Malsa ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız, Mickael Malsa ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak İspanya'da Real Valladolid formasını giyiyordu.

MICKAEL MALSA KİMDİR?

Mickael Malsa, 12 Ekim 1996 yılında Paris'te dünyaya gelmiştir. Malsa, Martinik uyrukludur. Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid formasını terletiyordu. Mickael Malsa profesyonel kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başladı.Antwerp, Fortuna Sittard, Platanias, Albacete, Mirandes ve Levante'de de forma giydi. Kulüp kariyerinde 205 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu maçlarda 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.