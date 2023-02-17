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Kasımpaşa Mickael Malsa transferini duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Kasımpaşa, İspanyol ekibi Real Vallodolid'in önliberosu Mickael Malsa ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 20:20
Kasımpaşa Mickael Malsa transferini duyurdu!

Kasımpaşa, Fransız futbolcu Mickael Malsa ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız, Mickael Malsa ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak İspanya'da Real Valladolid formasını giyiyordu.

MICKAEL MALSA KİMDİR?

Mickael Malsa, 12 Ekim 1996 yılında Paris'te dünyaya gelmiştir. Malsa, Martinik uyrukludur. Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid formasını terletiyordu. Mickael Malsa profesyonel kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başladı.Antwerp, Fortuna Sittard, Platanias, Albacete, Mirandes ve Levante'de de forma giydi. Kulüp kariyerinde 205 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu maçlarda 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.


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