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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı futbolculara seslendi: Lütfen acımıza ortak olun

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'den futbol kariyerlerini Türkiye'de devam ettiren yabancı oyunculara mesaj var... TFF olarak afet bölgeleri adına 20 milyon TL bağış yaptıklarını kaydeden Büyükekşi, "Biz öncülük görevimizi yapıyoruz. Bu ülkede yaşayan yabancı oyunculara seslenmek istiyorum. Onların da bu seferberliğe katılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 13:27
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı futbolculara seslendi: Lütfen acımıza ortak olun

Hürriyet'e konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'de yer alan yabancı futbolculara seslendi.

"SEMBOLİK AMA ANLAMI BÜYÜK OLUR"

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Biz TFF olarak 20 milyon TL bağışladık. Bu bağışın ön plana çıkarılması için söylemiyorum bunları. TFF olarak biz öncülük görevimizi yapıyoruz. Bu ülkede yaşayan, bu ülkeye futbol adına katkı sağlayan, öncelikle yabancı oyuncularımıza seslenmek istiyorum. Bugünlerde onların da bu seferberliğe katılmasını arzu ediyorum. Hak ettikleri paraları alıyorlar elbette. Aylık 10 bin, 20 bin Euro gibi... Onları da TFF'nin öncülük ettiği bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Acımıza ortak olduklarını biliyorum. Onlar için bu katkı sembolik olur belki ama anlamı çok büyük olur." şeklinde konuştu.

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