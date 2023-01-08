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Giresunspor Ümraniyespor: 0-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Giresun'da oynanan mücadelede Ümraniyespor deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 18:01 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 18:19
Giresunspor Ümraniyespor: 0-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Giresunspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Giresunspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede Ümraniyespor 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ümraniyespor'un ve maçın tek golü 83. dakikada Mrsic'in ayağından geldi. Bu sonuçla beraber Giresunspor 19 puanla 12. sırada yer aldı.

Ümraniyespor ise 14 puanla 18. sırada bulunuyor. Giresunspor haftaya Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Ümraniyespor ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

İŞTE MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Ligin 18'inci haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada hava topu mücadelesinde Campuzano, yerde kaldı. Yere oldukça kötü düşen Campuzano, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam etti.

10'uncu dakikada Kuwas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Arias kafyı vurdu, top üstten auta gitti.

14'üncü dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hayrullah, içeri çevirdi. Kaleci Serkan topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada Ümraniyespor'da Kartal'ın kullandığı serbest atışta Glumac'ın vuruşu yandan auta gitti.

72'nci dakikada Onur Ayık ceza sahasına girmeden ortaladı, Perez'in ters vuruşunda top kornere gitti.

79'uncu dakikada orta sahada topu kapan Campuzano, ceza sahasının hemen önünde topu Bajic'e verdi. Bajic'in şutunda kaleci Serkan, güzel bir refleksle gole izin vermedi.

83'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner sonrasında ön direkte oluşan karambolde topu önünde bulan Mrsic, yaptığı vuruşla topu direk dibinden ağlara gönderdi: 0-1.

90'ıncı dakikada ceza sahası içinde Arias, topun gelişine sert vurdu. Kaleci Serkan direk dibinden topu uzaklaştırdı.

Maç Ümraniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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