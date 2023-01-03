SON DAKİKA - TFF Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun Bilgilerine;



Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.



Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.



Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.



Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

SİVASSPOR'UN GOLÜ OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Nelsson, pozisyondaki ikinci adam olarak kabul ediliyor.

İşte Sivasspor - Galatasaray maçındaki VAR kayıtları:

VAR: "Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor."

Erkan Özdamar: "Evet abi, çok net. Robin Yalçın, Nelsson'a temas ediyor. Ofsayt var mı peki bana onu söyleyin."

VAR: "Evet, ofsayt var."

N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyon esnasındaki VAR konuşmaları:

Atilla Karaoğlan: "İtiyor olarak gördüm, şiddet yok."

VAR: "Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum."

Atilla Karaoğlan: "Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım."