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Ümraniyespor Başakşehir maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 15. haftasında Ümraniyespor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Ümraniyespor - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 19:53 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 20:20
Ümraniyespor Başakşehir maçı CANLI

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan yeniden başladı.

Ligin 15. haftasında Ümraniyespor, Başakşehir'i konuk ediyor. Bu keyifli maçı haberimizden takip edebilirsiniz...

ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Mustafa, Allyson, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut

Başakşehir: Volkan, Şener, Touba, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Mounir, Okaka

ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Başakşehir maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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