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Antalyaspor MKE Ankaragücü maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig heyecanı yeniden başladı. Süper Lig'de Antalyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 19:55 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 20:20
Antalyaspor MKE Ankaragücü maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bu keyifli maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Larsson, Ufuk, Ghacha, Adriano, Haji Wright

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Ankaragücü maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

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