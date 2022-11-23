Terim cesaretlendirdi

Törene kulübün CEO'su Serkan Reçber de katıldı. İnan, törende yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan ayrılalı neredeyse 1 yıl oldu. Galatasaray demişken buradan Fatih hocama teşekkür borçluyum. Bu mesleği zaten yapmak istiyordum ama beni daha da cesaretlendiren hocam oldu. Örnek aldığım isim Fatih Terim" dedi.

HEDEFLERİ BİZİMLE UYUYOR

Serkan Reçber de Selçuk İnan ile hedeflerinin ve felsefelerinin uyuştuğunu vurguladı. Reçber, "Hedeflerimiz ve prensipler doğrultusunda hocalarımızla görüştük. Selçuk hocamızın felsefesinin, hedeflerinin bizimle uyumlu olduğunu, gördük. Son 2 sene Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birinde, en önemli hocalarından birinin yardımcılığını yapması önemliydi" ifadelerini kullandı.