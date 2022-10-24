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Demir fırsat tepti

Fenerbahçe'den liderliği geri almak isteyen Adana Demirspor Konya'ya takıldı. Premier Lig standartlarındaki maçta mavi - şimşekler, Diouf'la öne geçen Konyaspor'a Akintola'yla cevap verdi. Bir topu da direkten dönen Adana ekibi, birçok pozisyondan yararlanamadı ve zirveyi geri alamadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Demir fırsat tepti

Süper Lig'de zirveyi kovalayan iki takımın mücadelesinde Adana Demirspor ve Konyaspor, kozlarını Adana'da paylaştı. Müthiş zevkli bir maça sahne olan karşılaşmada, üstün olan taraf Adana Demirspor'du. Ancak golü bulan taraf Anadolu Kartalı oldu. Yeşil-beyazlılar, Akintola'yla bir topu direkten dönen rakibi karşısında 22'de Diouf'la öne geçti. Mavi-şimşekler bu gole 32'de Akintola'yla cevap verdi ve devre 1-1 sona erdi.

NDİAYE KAHRETTİ!

İkinci yarıda galibiyet için bastıran Adana Demirspor, Onyekuru, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda ve Assombalonga'yla girdiği net pozisyonları gole çeviremedi. 90+5'te ise Ndiaye'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan topu dıyarı göndermesi, lacivertmavilileri mutlak galibiyetten etti. Konya ekibinde kaleci Sehic, 3 kurtarışla yıldızlaşırken, evinde üst üste 2. beraberliğini alan Demirspor, yenilmezlik serisini 8 maça taşıdı.

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