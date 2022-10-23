Adana Demirspor - Konyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün ikinci karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf
ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Konyaspor maçı 23 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.