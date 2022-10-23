Haberler Süper Lig Adana Demirspor - Konyaspor maçı CANLI

Adana Demirspor - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 11. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Zorlu karşılaşmada Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 16:53 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 17:11
Adana Demirspor - Konyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün ikinci karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf

ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Konyaspor maçı 23 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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