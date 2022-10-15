Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında dün Riva'da gerçekleşen toplantıda gergin anlar yaşandı.
Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında dün Riva'da gerçekleşen toplantıda gergin anlar yaşandı.
TFF yönetimi, bazı konularda Kulüpler Birliği üyelerine detaylı bir sunum yaptı.
Toplantının sonuna doğru Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.
Konu, Türkiye'nin, Faroe Adaları'na 2-1 yenildiği maça gelince Hurma, çıkışta bulundu.
Fatih Karagümrük Başkanı Hurma, teknik direktör Stefan Kuntz ile Altıntop'u eleştirdi.
"BEN OLSAM TAKIMINI TESİSLERE ALMAM"
Bunun üzerine Hamit Altıntop'un, "Sen nasıl böyle konuşuyorsun, ben olsam seni ve takımını Riva tesislerine almam" dediği belirtildi.
İkili arasında ipler iyice gerildi.
Karagümrük başkanı, Altıntop'a sert çıkıştı.
Süleyman Hurma'nın Hamit Altıntop'a, "Sen benimle böyle konuşamazsın. Haddini bil, tavrına dikkat et." çıkışında bulunduğu kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre, araya giren diğer kulüp yöneticileri ortamı sakinleştirmeye çalıştı.
Bazı kulüp başkanlarının ise Mili Takım'ı yerli bir hocanın çalıştırması gerektiği fikrini ortaya attığı bildirildi.
Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıda hazır bulundu.
Bununla beraber Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katılmadı.
BU KONU BURADA KAPANMAYACAK
Öte yandan Hurma, tartışma sonrası bir çıkışta daha bulundu.
Fatih Karagümrük başkanı, "Bu konu burada kapanmayacak." ifadelerini kullandı.