Haberler Süper Lig Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği arasında, Riva'da toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın tartışması damga vurdu. İkili, birbirlerine sert sözlerle çıkıştı. İşte yaşananlar ve Hamit Altıntop ile Süleyman Hurma'nın birbirlerine karşı sarf ettiği ifadeler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:35 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:47
Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Konu, Türkiye'nin, Faroe Adaları'na 2-1 yenildiği maça gelince Hurma, çıkışta bulundu.

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Fatih Karagümrük Başkanı Hurma, teknik direktör Stefan Kuntz ile Altıntop'u eleştirdi.

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

"BEN OLSAM TAKIMINI TESİSLERE ALMAM"
Bunun üzerine Hamit Altıntop'un, "Sen nasıl böyle konuşuyorsun, ben olsam seni ve takımını Riva tesislerine almam" dediği belirtildi.

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

İkili arasında ipler iyice gerildi.

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Karagümrük başkanı, Altıntop'a sert çıkıştı.

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Süleyman Hurma'nın Hamit Altıntop'a, "Sen benimle böyle konuşamazsın. Haddini bil, tavrına dikkat et." çıkışında bulunduğu kaydedildi.

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Sabah'ın haberine göre, araya giren diğer kulüp yöneticileri ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Bazı kulüp başkanlarının ise Mili Takım'ı yerli bir hocanın çalıştırması gerektiği fikrini ortaya attığı bildirildi.

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıda hazır bulundu.

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Bununla beraber Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katılmadı.

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

BU KONU BURADA KAPANMAYACAK
Öte yandan Hurma, tartışma sonrası bir çıkışta daha bulundu.

Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim! "Seni ve takımını Riva'ya almam"

Fatih Karagümrük başkanı, "Bu konu burada kapanmayacak." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Ünlü şarkıcı çocuk yaşta anne olmuştu! Safiye Soyman'ın hayatı tam bir dram! Henüz 14 yaşındayken...
SON DAKİKA: Billur Kalkavan kimdir? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti
G.Saray'dan sol bek bombası!
Ismael fikir değiştirdi! Trabzonspor derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor-G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu!
Göztepe 2 eksikle Tuzlaspor'u ağırlayacak
EYT SON DAKİKA! EYT nedir, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor?
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor-G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! Kayserispor-G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! 12:47
Göztepe 2 eksikle Tuzlaspor'u ağırlayacak Göztepe 2 eksikle Tuzlaspor'u ağırlayacak 12:42
Altıntop ve Hurma arasında ipler gerildi! "Takımı almam" Altıntop ve Hurma arasında ipler gerildi! "Takımı almam" 12:35
Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi 12:31
Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? 12:18
Tottenham - Everton maçı saat kaçta? Tottenham - Everton maçı saat kaçta? 12:05
Daha Eski
Wolverhampton - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Wolverhampton - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 12:01
Fulham - Bournemouth maçı saat kaçta? Fulham - Bournemouth maçı saat kaçta? 11:58
Leicester City - Crystal Palace maçı saat kaçta? Leicester City - Crystal Palace maçı saat kaçta? 11:55
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa... Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa... 11:53
Avcı'nın İstanbul'da bileği bükülmüyor! Avcı'nın İstanbul'da bileği bükülmüyor! 11:53
Düzcespor Şanlıurfaspor CANLI İZLE Düzcespor Şanlıurfaspor CANLI İZLE 11:45