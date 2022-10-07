Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Giresunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılacak karşılaşmanın öncesinde arama motorlarında Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

KARA KARTAL'DA ÖNEMLİ İSİMLER KADRO DIŞI

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle yarınki maçta takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Georges-Kevin N'Koudou'nun, yarınki mücadelede kadroda yer alıp almayacağı son çalışmanın ardından belli olacak.