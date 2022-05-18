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Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev alacak... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:48
Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

İŞTE O LİSTE:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Yasin Kol

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Emre Kargın

Altay-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

Adana Demirspor-Göztepe: Adem Cinek

Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

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