Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
İŞTE O LİSTE:
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Emre Kargın
Altay-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
Adana Demirspor-Göztepe: Adem Cinek
Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık