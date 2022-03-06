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Son dakika spor haberi: MHK Süper Lig'de kadın hakemleri görevlendirdi

Son dakika spor haberleri... Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Süper Lig'de oynanacak Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü-Atakaş Hatayspor ve Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçlarında kadın hakemleri görevlendirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 12:15
Son dakika spor haberi: MHK Süper Lig'de kadın hakemleri görevlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta Süper Lig'deki müsabakalarda 3 kadın hakem görevlendirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası boyunca diğer liglerdeki müsabakalarda da tüm kadın hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz görev almaya devam edecekler. Kadın hakemlerimize ve gözlemcilerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız" denildi.

Yarın oynanacak Süper Lig maçlarında görev alacak kadın hakemler şöyle:

20.00 Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Gamze Durmuş Pakkan (Dördüncü hakem)
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: Cansu Tiryaki (Dördüncü hakem)
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Melis Özçiğdem (Dördüncü hakem)

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