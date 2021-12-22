Hatayspor - Konyaspor 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hatayspor ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Zorlu müsabakayı 3-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29 ile 54. dakikalarda M'Poku ve 90+2. dakikada Ahmed Hassan kaydetti. Hatayspor'un tek golü 3. dakikada El Kaabi'den geldi.



İKİ TAKIM DA KIZARDI!

Kritik karşılaşmada her iki takımdan birer isim kırmızı kart gördü. Hatayspor'da 31. dakikada Adekugbe çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konyaspor'da Ahmet Çalık ise 81. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



KONYASPOR'DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!

Ligin flaş ekiplerinden Konyaspor'un yükselişi Hatayspor maçıyla sürdü. Rakibini 3-1'le geçen yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de son 9 maçta 7. galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 36'ya yükseldi. Hatayspor ise 29 puanda kaldı. Hatayspor, gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.