Beşiktaş mı? Galatasaray mı? Usta yorumcudan derbi tahmini

Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyunlarına bakarsak bu maçı kim kazanır?
Derbi beraberliğe göz kırpıyor. Beşiktaş, geniş alanda oynamayı seven, bu fırsatı yakaladığında da kanatlardan etkili hücum yapan bir takım. Galatasaray, Avrupa'daki kompakt oyunu ile hem rakiplerine pozisyon vermedi hem de akıllı ve sabırlı oyunu ile 7 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki oyun modelini sahaya yansıtırsa Beşiktaş'a kesinlikle kaybetmez. Üstelik 70-75 dakika skoru beraberlikte tutarsa son 15 dakikada vites yükseltip maçı kazanabilecek pozisyonları da bulabilir.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyunlarına bakarsak bu maçı kim kazanır?
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın "formda değil" ama derbi havası da farklı olur. Yalçın neyi doğru yaparsa güler?
Sergen Yalçın'ın formda olmadığına inanmıyorum. Ancak uygulamalarda hata yaptı. Türkiye'de 3 yerli oynatırken Dortmund ve Sporting maçlarında Ersin dışında tamamen yabancılara yer verdi. Bu durum takım içindeki yerli oyuncuları biraz üzmüştür. Ve "hoca bize güvenmiyor mu?" kırgınlığı yaratmıştır. Sergen hoca 3 yerliyi kullanmak zorunda. Ama önemli yabancı isimler de kulübede kalmak zorunda. Beşiktaş, alan savunması yapan takımlara karşı üretmekte zorlanıyor. Sergen, Galatasaray'ın Avrupalı oyununu aşmak için farklı oyuncularla bir kadro ve plan üretmeli.
Fatih Terim, Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı nasıl mat edebilir?
Fatih Terim, Galatasaray'da Avrupa'da mükemmel bir oyun planı kurguladı. Maç boyu oyunu iyi okudu, yaptığı hamlelerle Galatasaray'ı tekrardan Avrupa'da ayağa kaldırdı. Yani alınan 7 puan ve oynanan oyun, tamamen Terim'in stratejisidir. Sarı-kırmızılıların orta sahası üretken olmamasına rağmen çok koşup, iyi mücadele edip rakibi bozuyor. Marcao'nun dönüşü defanstaki defoları bitirirken Muslera'nın da konforlu kalecilik yapmasını sağladı. Galatasaray kazanmak istiyorsa Avrupalı kimliğini sergilemeli.