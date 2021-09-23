İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)
Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında sahadan 1 puanla ayrıldığı haftada Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a farklı mağlup oldu. Liderlik için Konyaspor deplasmanına çıkan Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte Fenerbahçe Giresunspor ve Alanyaspor Kasımpaşa maçları öncesinde oluşan güncel puan durumu...
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:00Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:02