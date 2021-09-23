Haberler Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında sahadan 1 puanla ayrıldığı haftada Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a farklı mağlup oldu. Liderlik için Konyaspor deplasmanına çıkan Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte Fenerbahçe Giresunspor ve Alanyaspor Kasımpaşa maçları öncesinde oluşan güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:00 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:02
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

20- Ç. RİZESPOR: 1 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

19- GİRESUNSPOR: 1 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

18- BAŞAKŞEHİR: 3 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

17- ANTALYASPOR: 5 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

16- GÖZTEPE: 5 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

15- KASIMPAŞA: 5 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

14- YENİ MALATYASPOR: 6 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

13- ADANA DEMİRSPOR: 6 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

12- SİVASSPOR: 6 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

11- GALATASARAY: 8 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

10- GAZİANTEP FK: 8 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

9- ALANYASPOR: 9 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

8- KAYSERİSPOR: 10 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

7- FENERBAHÇE: 10 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

6- KARAGÜMRÜK: 11 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

5- KONYASPOR: 12 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

4- ALTAY: 12 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

3- HATAYSPOR: 13 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

2- TRABZONSPOR: 14 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

1- BEŞİKTAŞ: 14 PUAN

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