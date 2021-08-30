Yiğidolar kaçamadı!

İkinci devreye bu sefer Göztepe golle başladı. 51'de Halil, eşitliği sağladı. 66'da Yiğidolar, Camara'nın direkten dönen topunu tamamlayıp kendisinin ve takımının 2. golünü atan Goutas'la tekrar öne geçti. 70'te Obinna'ya faul yapan Kayode, önce sarı sonra VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren İzmir ekibi, 84'te Beykan'ın golüyle 1 puanı kurtardı.
KARAMAN: PES ETMEDİK
Göztepe'nin hocası Ünal Karaman, sıcak havaya ve geriye düşmelerine rağmen pes etmeden mücadele verdiklerini belirtti ve şöyle konuştu: Sivas gibi bir deplasmanda iki kez geriye düşüp tekrar yakalamak ve güzel oynayarak sadece futbolu düşünerek futbolun içerisinde kalarak futbolu çirkinleştirmeden puan almak güzeldir. 1 puan bizim açımızdan iyi diyebilirim.