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Yiğidolar kaçamadı!

Kırmızı-beyazlılarda Yunan stoper Goutas’ın gollerine, Göztepe Halil ve Beykan’la cevap verdi. Sivas’ta Kayode 70’te kırmızı gördü. İki takım da yine 3 puanla tanışamadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Yiğidolar kaçamadı!
Avrupa defterini kapatan Sivasspor, iddialı bir kadro kuran Göztepe ile kozlarını Sivas'ta paylaştı. Yiğidolar henüz maçın başında golü buldu. 11'de Fajr'ın kullandığı kornerde Goutas kafayla ağları havalandırdı. 13'te Göztepe'de Jahovic karşı karşıya kaçırdı. 43'te Fajr'ın şutu az farkla yandan auta çıktı ve ilk yarı 1-0 kırmızıbeyazlıların üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devreye bu sefer Göztepe golle başladı. 51'de Halil, eşitliği sağladı. 66'da Yiğidolar, Camara'nın direkten dönen topunu tamamlayıp kendisinin ve takımının 2. golünü atan Goutas'la tekrar öne geçti. 70'te Obinna'ya faul yapan Kayode, önce sarı sonra VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren İzmir ekibi, 84'te Beykan'ın golüyle 1 puanı kurtardı.

KARAMAN: PES ETMEDİK

Göztepe'nin hocası Ünal Karaman, sıcak havaya ve geriye düşmelerine rağmen pes etmeden mücadele verdiklerini belirtti ve şöyle konuştu: Sivas gibi bir deplasmanda iki kez geriye düşüp tekrar yakalamak ve güzel oynayarak sadece futbolu düşünerek futbolun içerisinde kalarak futbolu çirkinleştirmeden puan almak güzeldir. 1 puan bizim açımızdan iyi diyebilirim.

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