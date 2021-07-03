Giresun şov

SÜPER Lig'in yeni ekibi Giresunspor, transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Çotanaklar, İngiliz devi Manchester United'da oynayan Nemanja Matic'in kardeşi olan, Azerbaycan ekibi Karabağ'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Uros Matic ile prensipte anlaştı. Karabağ'da geçen sezon ter döktüğü 30 maçta, 3 gol, 3 asist katkısı sağlayan Matic'in, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

SAVUNMAYA da takviye arayışlarını sürdüren Karadeniz temsilcisi, rotasını Arjantin'e çevirdi. Yeşil-beyazlıların, Arjantin ekibi Lanus'tan Alexis Perez'le ilgilendiği öğrenildi. Kontratı aralıkta bitecek 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirilirken, kulübüyle pazarlıkların sürdüğü belirtildi. 1.81 boyundaki tecrübeli savunmacı, geçen sezon 17 maçta, 1 asist yaptı.