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Giresunspor Medical Park ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Medical Park Hastaneler Grubu ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamada, "Giresunspor Kulübü ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında yapılan anlaşma kapsamında tüm sağlık hizmetleri, 2021-2022 sezonu sonuna kadar Medical Park tarafından üstlenilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 19:25
Giresunspor Medical Park ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor'un sağlık sponsorunun Medical Park Hastaneler Grubu olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Giresunspor Kulübü ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında yapılan anlaşma kapsamında tüm sağlık hizmetleri, 2021-2022 sezonu sonuna kadar Medical Park tarafından üstlenilmiştir. Bu önemli iş birliği dahilinde Giresunspor Kulübü bünyesinde bulunan tüm sporcularının sağlığı ve buna dair tüm sorumluluklar, Türkiye'nin önde gelen sağlık kurumlarından Medical Park güvencesine teslim edilmiştir."


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