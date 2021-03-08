Antalyaspor Kasımpaşa 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor'un golünü 38. dakikada Hakan Özmert attı. Kasımpaşa'nın golü ise 72. dakikadan Isaac Kiese Thelin'den geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor'un puanı 36 oldu. Kasımpaşa ise 30 puana ulaştı. Antalyaspor, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Konyaspor'u ağırlayacak.

ANTALYASPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ!

Ersun Yanal'ın öğrencileri, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini Kasımpaşa maçında da sürdürdü. Son olarak Hatayspor karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan Akdeniz ekibi, o mücadelenin ardından ligde çıktığı 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Hajradinovic ceza alanı dışı sol çaprazından kale önüne ortaladı. İsaac Thelin'in dokunuşu az farkla dışarı çıktı.

30'uncu dakikada Sidney Sam'ın ceza alanı dışından sol ayağı ile sert şutu kalecinin solundan az farkla auta gitti.

37'nci dakikada Antalyaspor rakip ceza alanı dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hakan Özmert'in sert şutu kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı Fraport-TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

46'ncı dakikada sol çaprazdan rakip ceza alanına giren İsaac Thelin'in vuruşu kalecinin solundan arka direkten az farkla dışarı çıktı.

50'nci dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza alanı içinden sert şutunu kaleci Ramazan tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi.

72'nci dakikada Kristijan Bistroviç orta alanda Hakan Özmert'ten kaptığı topu Haris Hajradinovic ile buluşturdu. Bu futbolcunun pasında İsaac Thelin topla rakip ceza alanına girdi. Kaleci Ferhat'la karşı karşıya kalan Thelin'in vuruşu, skora eşitliği getirdi: 1-1.

90'ıncı dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza alanı içinden şutu kaleci Ramazan'da kaldı.