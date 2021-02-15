Haberler Süper Lig Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı | CANLI

maçı | CANLI

'de 25. haftanın kapanış mücadelesinde sahasında 'u ağırlıyor. 'ın öğrencileri iyi gidişatını sürdürmek isterken 'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor çıkış yakalama amacında. İki takım için de büyük önem taşıyan müsabaka BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 19:09
Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 25. haftanın kapanış maçında ile kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
ANTALYASPOR: , , , , Eren, , , , , , Orgill

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Ahmed, Acquah, Zeki, Adem, Kubilay, Umut

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 19.00'da başladı. Serkan Tokat'ın düdük çaldığı mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Öte yandan iki takım bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu 7 karşılaşmada Antalyaspor'un 4, Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç ise berabere tamamlandı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşması Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı.

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