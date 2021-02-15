Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Doğukan, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Orgill

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Ahmed, Acquah, Zeki, Adem, Kubilay, Umut

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 19.00'da başladı. Serkan Tokat'ın düdük çaldığı mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Öte yandan iki takım bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu 7 karşılaşmada Antalyaspor'un 4, Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç ise berabere tamamlandı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşması Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı.