Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Ahmet, Kubilay, Adem, Umut. (Muhtemel)



FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.



DEPLASMANDA SON 5 MAÇTA GALİP GELEMEDİ

Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 5 maçta 11 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü.

İç saha puan cetvelinde 7'inci sırada yer alan Yeni Malatyaspor, deplasman maçlarında ise iç sahanın uzağında kaldı. Deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Malatya temsilcisi, 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 2 puanla dış saha puan cetvelinde son sıralarda aldı.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasıyla hem deplasmanda kazanamama problemini sonlandırmak hem de rakibine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

İSTANBUL'DAKİ TEK GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 17 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı maçlarda sadece bir kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyeti de 2019-2020 sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş'a karşı elde etti.