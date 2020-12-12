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'de kanatlar çöktü! İşte o istatistik

'a sahasında 3-0 mağlup olarak tarihinde iç sahada ilk kez üst üste 3 yenilgi alan 'de kanatlar tam anlamıyla çöktü. Yeni Malatyaspor karşısında kanat organizasyonlarından skor bulmayı amaçlayan sarı-lacivertliler yapılan 39 ortada 9 isabet sağlarken gol üretemedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:03
Fenerbahçe'de kanatlar çöktü! İşte o istatistik

'in 12. haftasında 'u konuk eden , sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Süper Lig tarihinde de ilk kez iç sahada üst üste 3 yenilgi aldı. Karşılaşma boyunca kanat organizasyonlarıyla rakibi karşısında gol arayan sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor ceza sahasına yaptığı 39 ortada yalnızca 9 isabet sağlarken bu ortaları da net pozisyona çeviremedi. Malatya temsilcisi ise maç boyunca, Fenerbahçe karşısında 8 kez orta denemesi yaparken, bu denemelerde 3 isabet sağladı ve 2 gol buldu. Rakibi karşısında 20 kez şut denemesinde bulunan ve bu şutlarda 6 kez isabet sağlayan sarı-lacivertliler, fileleri havalandıramazken, 10 şut denemesinde 6 isabet sağlayan Yeni Malatyaspor ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

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