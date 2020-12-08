A Spor yorumcusu Evren Turhan: Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmam!
Bu sezonun başında transferde fırtınalar estiren Fenerbahçe'de uzun süredir gündemi meşgul eden isimlerin başında Mesut Özil geliyor... Son zamanlarda kulübü Arsenal'da teknik direktör Arteta ile yıldızı barışmayan yıldız futbolcu için sarı-lacivertli formayı giyeceği iddiaları ortaya atılmıştı. A Spor yorumcusu Evren Turhan Sabah Sporu programında yaptığı değerlendirmede "Benim de aldığım duyumlar sonrası Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmam" ifadelerini kullandı.